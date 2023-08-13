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الأحد، 13-08-2023 10:33 ص

الصين تتهم الولايات المتحدة بإثارة التوتر في مضيق تايوان

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الصينية، إن السبب الجذري لأزمة مضيق تايوان يكمن في محاولات الولايات المتحدة استغلال قضية تايوان ضد الصين.

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وجاء في بيان الوزارة، "تثبت الحقائق مرة أخرى أن السبب الجذري للتوترات المستمرة في مضيق تايوان هو محاولة السلطات التايوانية الاعتماد على الولايات المتحدة في قضية ما يسمى بالاستقلال وإصرار الولايات المتحدة على استخدام تايوان لاحتواء الصين".

كما أعرب الجانب الصيني عن استيائه الشديد وإدانته، لإصرار واشنطن على زيارة مسؤول تايواني رفيع إلى الولايات المتحدة خلال رحلته إلى باراغواي.


وكانت الصين قد كثفت من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس 2022.

 

من الجدير ذكره، أن الحكم في تايوان يدار بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، بينما تعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها، كما تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه.

 

RT

 




 

 


 

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