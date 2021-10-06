الصين تحث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المالية للأمم المتحدة

الوكيل الاخباري - قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن "الوضع المالي الحالي للأمم المتحدة يثير القلق سيما وأن أحد المساهمين الرئيسيين لم يدفع نصيبه المقرر منذ فترة طويلة، وهو ما يعد سببا رئيسا في أزمة السيولة بالأمم المتحدة".



وحث تشانغ جون خلال كلمة في اللجنة الخامسة للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي لجنة مسؤولة عن تمويل وميزانية المنظمة، الدول المتقدمة على "تحمل المزيد من المسؤوليات المالية تجاه الكيان العالمي والوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد، بالكامل وبدون شروط".

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