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الهلال الاحمر الفلسطيني: 4 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

الأربعاء، 17-01-2024 11:43 ص

الصين تدعو إلى "ضبط النفس" بعد ضربة في باكستان نُسبت إلى إيران

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الوكيل الإخباري - دعت الصين، اليوم الأربعاء، باكستان وإيران إلى «ضبط النفس»، بعدما اتهمت إسلام آباد، أمس الثلاثاء، طهران بشن ضربة جوية داخل أراضيها تسببت بمقتل طفلين.

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وقالت الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي: «نناشد الطرفين ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تفضي إلى تصعيد التوتر، والعمل معاً لحفظ السلام والاستقرار».


وتشكل كل من باكستان وإيران شريكاً كبيراً للصين، وهما من أعضاء «منظمة شنغهاي للتعاون»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».


وندَّدت باكستان بالضربة التي وقعت قرب الحدود المشتركة بين البلدين، معتبرة أنها «مرفوضة تماماً»، و«غير مبرَّرة».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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