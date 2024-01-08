الصين تكشف عن تجسس مواطن أجنبي لصالح بريطانيا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة أمن الدولة الصينية أنها كشفت مؤخرا تجنيد المخابرات البريطانية MI6 مواطن دولة ثالثة للتجسس على الصين.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر اليوم الاثنين أن مواطنا أجنبيا يدعى خوان ويعمل رئيس منظمة استشارية خارجية تم تجنيده عام 2015 من قبل المخابرات البريطانية MI6 للتجسس على الصين.

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ومر خوان بفترة التدريب في MI6 في بريطانيا، كما تم تزويده بأجهزة تجسس خاصة لنقل معلومات استخباراتية وبطلب من MI6 قام بعدة زيارات إلى الصين.



وأضاف البيان أن السلطات الأمنية الصينية كشفت أن خوان قام بأنشطة تجسس في الأراضي الصينية، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية ضده بموجب القانون.



وأشار إلى أن خوان نقل للمخابرات البريطانية 14 مجموعة من المعلومات المتعلقة بأسرار الدولة.



وتابع البيان أن السلطات الأمنية الصينية أبلغت القنصلية البريطانية وضمنت لبريطانيا الوصول القنصلي إلى الجاسوس لحماية حقوقه.

RT