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الخميس، 04-01-2024 03:05 م

قذائف مدفعية طائشة من ميانمار تضرب بلدة في الصين... وسقوط 5 جرحى

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية في الصين، إن خمسة أشخاص أصيبوا في بلدة صينية تقع قرب ميانمار أمس (الأربعاء)، جراء قذائف مدفعية طائشة عبر الحدود، وذلك في ظل استمرار القتال بين المجلس العسكري في ميانمار والمتمردين، على الرغم من المحادثات بين الطرفين، وفقاً لـ«رويترز».

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ونشرت «غلوبال تايمز» مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شخصاً ملقى على رصيف للمشاة أمام صف من المتاجر في الشارع والناس يصرخون «اتصلوا بالشرطة».

وفي مقطع الفيديو، قالت «غلوبال تايمز» إن مسؤولين في مدينة تشنكانغ، وهي مدينة في مقاطعة يونان، أكدوا أن القصف أخطأ لاوكاي، وهي تقع في منطقة كوكانغ في ميانمار، وضرب بلدة نانسان التابعة إدارياً لتشنكانغ نحو (06:00 بتوقيت غرينتش) أمس الأربعاء.


وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إنها «تأسف بشدة» لسقوط قذائف مدفعية طائشة عبر الحدود مع ميانمار، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الصينيين.


وتصاعد الصراع المسلح بين جيش ميانمار والجماعات المتمردة في شمال البلاد منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول). وقد دعت الصين المجاورة مراراً وتكراراً إلى إجراء محادثات لوقف إطلاق النار وعملت على تسهيل الحوار بين الجانبين.


ووفقاً للأمم المتحدة في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، نزح أكثر من 660 ألف شخص في ميانمار منذ 27 أكتوبر، مما رفع إجمالي عدد النازحين حالياً على مستوى البلاد إلى مستوى قياسي يبلغ 2.6 مليون شخص.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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