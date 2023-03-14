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الثلاثاء، 14-03-2023 09:14 ص

الصين تستأنف إصدار جميع أنواع التأشيرات للأجانب اعتبارا من 15 مارس

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الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة الصينية لدى واشنطن، أن بكين ستستأنف إصدار جميع أنواع التأشيرات، التي ستسمح للسياح الوافدين إلى الصين بدخول البلاد، اعتبارا من الـ 15 من مارس الجاري.

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وأوضحت السفارة الصينية، اليوم الاثنين، أنه سيتم استئناف إصدار التأشيرات الصادرة قبل تاريخ الـ 28 من مارس 2020، والتي لم تنته بعد، بسبب انتشار جائحة "كوفيد – 19".

ووفقا لبيان السفارة الصينية، من المخطط السماح بدخول السياح دون تأشيرة إلى عدة أماكن في الصين، منها جزيرة هاينان، وكذلك لركاب السفن السياحية الذين يتوقفون في شنغهاي.

 وفي الـ 8 يناير الماضي، ألغت الصين الحجر الصحي، واختبار PCR للوافدين إلى أراضيها، كجزء من تخفيف التدابير المضادة للأوبئة والابتعاد عن سياسة "صفر كوفيد".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية، أنها ستستأنف إصدار التأشيرات، وتصاريح الإقامة المؤقتة، وإجراءات العبور بدون تأشيرة في غضون 24، و72، و144 ساعة، وإصدار تصاريح دخول مؤقتة، ولكن لم تحدد متى ستستأنف هذه الإجراءات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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