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الثلاثاء، 18-01-2022 09:44 ص

الصين تشدد إجراءاتها الاحترازية تخوفا من متحور أوميكرون

الصين 2


الوكيل الإخباري - طلبت خدمة البريد الصينية من عمالها تعقيم الطرود البريدية الدولية وكذلك المواطنين الصينيين على خفض طلبات الشراء من الخارج، بعد هواجس من إمكانية أن يكون البريد مصدر تفشي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد أخيرا.

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وتتبع الصين التي كانت أول بلد يظهر فيه الفيروس أواخر عام 2019 سياسة صارمة تستهدف تسجيل صفر إصابات على الرغم من إنهاء الإغلاق في بقية دولة العالم.
لكن البلاد تعاني الآن من بؤر تفش صغيرة، حتى في العاصمة بكين التي تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.


ورجح مسؤولون صينيون أن يكون بعض الأشخاص قد أصيبوا بالفيروس عقب لمسهم طرودا بريدية آتية من الخارج، بما في ذلك امرأة في بكين قالت السلطات إنها لم تخالط أشخاصا مصابين ولكن تأكدت إصابتها بمتحورة مماثلة لتلك المنتشرة في أميركا الشمالية.


بترا


 




 

 


 

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