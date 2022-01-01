مرض مزدوج.. الاحتلال الاسرائيلي يسجل أول إصابة بـ'فلورونا'

الوكيل الإخباري- أعلن الاحتلال الاسرائيلي أمس تسجيل أول إصابة بما يسمى مرض "فلورونا"، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا .وفق ما أفادت صحيفة تابعة للاحتلال الاسرائيلي "يديعوت أحرونوت" .

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وأوضحت الصحيفة أن الإصابة بـ"المرض المزدوج" سجلت لدى امرأة دخلت هذا الأسبوع إلى مركز رابين الطبي للولادة. وبحسب الأطباء، تتمتع المرأة الشابة، غير الملقحة، بصحة جيدة ومن المتوقع أن تخرج في وقت لاحق اليوم الجمعة، خصوصا أن حالة إصابة المرأة الشابة خفيفة نسبيا.



وقال البروفيسور أرنون فيجنيتزر، أخصائي أمراض النساء والتوليد، أن المرأة لم تكن تظهر عليها أعراض المرض الحادة، وخضعت بمجرد وصولها إلى اختباري كورونا والإنفلونزا وكان النتيجة إيجابية لكليهما.



هذا ولا تزال وزارة الصحة التابعة للاحتلال تدرس الحالة، ولم تحدد بعد ما إذا كان مزيج من الفيروسين يسبب مرضا أكثر خطورة. هذا ويقدر مسؤولو الصحة أن مرضى آخرين قد يكونوا مصابين بـ"فلورونا" لكن لم يتم تشخيصهم.



ويشهد الاحتلال الاسرائيلي موجة إصابة بالإنفلونزا، إذ عالجت المستشفيات الإسرائيلية حتى الآن 1849 مريضا بها في الأسبوع الماضي. وتأتي حالة "فلورونا" المسجلة في وقت كشفت السلطات الصحية تسجيل أربعة آلاف إصابة جديدة بكورونا، يوم أمس الأربعاء، في مستوى قياسي لم يُشهد له مثيل منذ سبتمبر.



روسيا اليوم