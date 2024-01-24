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الأربعاء، 24-01-2024 01:16 م

الصين تشغّل قمرا مجهزا بتقنيات متطورة لمراقبة الأرض

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أنها بدأت بتشغيل قمر صناعي متطور لمراقبة الأرض وغلافها الجوي.

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وجاء في بيان صادر عن الإدارة:"بعد سلسلة من الاختبارات المدارية، بدأت الصين عملية الاستخدام الرسمي لقمر Gaofen-5 01A المجهز بتقنيات التصوير فائق الطيف".


وتبعا للمعلومات التي أوردتها (CNSA) فإن القمر المذكور أرسل إلى الفضاء في 9 ديسمبر 2022، وخضع لسلسلة من الاختبارات في مدارات الأرض، وتم اختبار العديد من التقنيات الموجودة فيه، بما في ذلك كاميرا للتصوير الفائق الطيف، إذ تعتمد تقنيات هذه الكاميرا على قياس نطاق واسع من الإشعاع الكهرومغناطيسي لجمع معلومات عن الأجسام التي ترصدها.


وأشارت وكالة "شينخوا" إلى أن الصين تخطط لاستخدام القمر المذكور في العديد من المجالات، بما في ذلك عمليات مراقبة الغلاف الجوي للأرض، وعمليات استكشاف الموارد المعدنية على كوكبنا، ومراقبة المحاصيل الزراعية، وعمليات أبحاث المناخ، كما أن القمر حصل على تقنيات تساعده بمراقبة الهواء والماء وسطح الأرض لإجراء دراسات تتعلق بالتلوث البيئي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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