الأحد 21-01-2024
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الأحد، 21-01-2024 11:32 ص

الكونغرس يبحث تعزيز الترسانة الأميركية العسكرية لمواجهة الحوثي

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الوكيل الإخباري - وسط قصف السفن الحربية الأميركية بالصواريخ الباهظة الثمن ضد أهداف الحوثيين في البحر الأحمر واليمن، يسعى المشرعون وجماعات الضغط والبحرية إلى استخدام مبلغ إضافي بمليارات الدولارات للأمن القومي لتجديد مخزون الجيش من الذخائر.اضافة اعلان


وتزيد هذه الخطوة من المخاطر بالنسبة للتمويل الإضافي، الذي شهد صراعاً حزبياً استمر لأشهر حول تمويل أوكرانيا و"إسرائيل" وتايوان والحدود.

ويشعر المشرعون بالقلق من إنفاق مثل هذه الصواريخ الباهظة على الحوثيين مع مخاوف من اندلاع الصراع مع الصين في أي لحظة.

وفي حين أن الرغبة في تمويل الذخائر أمر يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فإن المستوى العالي من الخلاف بين الطرفين يعني أن إدراجه في الملحق ليس بالأمر المؤكد.

 




 

 


 

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