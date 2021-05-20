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الخميس، 20-05-2021 09:53 ص

الصين .. تفشي إنفلونزا الطيور 'إتش 5 إن 8' في التبت

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الوكيل الاخباري - ذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين، الأربعاء، أنه تم اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8" في مدينة ناغتشوي بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين. 

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وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، تم رصد المرض الشديد العدوى بين الطيور البرية في منطقتين من ناغتشوي، بما فيها حديقة وطنية للأراضي الرطبة، فيما أصيب ونفق 268 طائرا بريا حتى الآن. 


وفعّلت السلطات المحلية استجابة طارئة وقامت بتعقيم المنطقة والتخلص من جميع الطيور النافقة بأمان. ويعتبر فيروس "إتش 5 إن 8" نوعا فرعيا من فيروس الإنفلونزا أ (المعروف أيضا باسم فيروس إنفلونزا الطيور). 


ورغم أن فيروس "إتش 5 إن 8" لا يشكل سوى خطورة منخفضة على البشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن. 

 

 

 

 المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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