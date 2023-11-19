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الأحد، 19-11-2023 09:22 ص

الصين: تم اختيار الاتجاه الصحيح في العلاقات مع واشنطن

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الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن اعتقاده، بأنه تم القيام بالاختيار الصحيح لتطوير العلاقات بين بكين وواشنطن، الذي تم اتخاذه خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أفادت بذلك صحيفة Global Times، ونقلت عن الرئيس الصيني قوله: "مع تواجدنا عند مرحلة تاريخية،  اتخذنا معا الاختيار الصحيح".

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ويرى شي جين بينغ، أنه بهذا الشكل بالذات سيتم تقييم هذا الاجتماع من جانب الأحفاد.

وحول ما إذا كان ينبغي اعتبار الصين والولايات المتحدة، طرفين متنافسين أو ما إذا كان ينبغي اعتبارهما شريكين، قال شي جين بينغ: "هذا سؤال أساسي وشامل".

يوم الأربعاء الماضي، عقد أول لقاء مباشر للرئيس بايدن مع نظيره الصيني منذ عام، وذلك خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو. وكان ذلك الاجتماع المباشر الثاني بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه في يناير 2021.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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