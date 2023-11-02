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الخميس، 02-11-2023 04:58 م

الخارجية الأمريكية تؤكد أنها لن تغير نهجها في العلاقات مع الصين

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الولايات المتحدة لا تنوي تغيير نهجها في العلاقات مع الصين.

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وقال دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، للصحفيين، إن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على نهجها الراسخ في العلاقات مع الصين على خلفية القمة المقبلة في سان فرانسيسكو بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف المسؤول الأمريكي، خلال رده على سؤال حول توجهات واشنطن في العلاقات مع بكين قبيل قمة زعيمي الدولتين في سان فرانسيسكو: "فيما يتعلق بسؤالك الأوسع حول اتصالاتنا مع الصين، أود التأكيد على أن نهجنا في العلاقات مع الصين يظل ثابتا ونظل نركز على استراتيجيتنا للتنافس مع الصين الشعبية".


وتابع الدبلوماسي الأمريكي القول: "أتفق معك على أن أساس العلاقة بين الولايات المتحدة والصين لم يتغير".

 

RT

 




 

 


 

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