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الخميس، 14-03-2024 09:11 ص

الصين.. 7 ضحايا واصابات جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز في أحد المطاعم

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الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص حتفهم وأصيب 27 آخرون في الصين جراء انفجار هز مطعما بسبب تسرب للغاز يوم الأربعاء كما لحقت أضرار كبيرة في منطقة سكنية تبعد نحو 50 كلم عن بكين.

ووفق لوسائل إعلام صينية وقع الانفجار قبيل الساعة الـ 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي في البلاد في منطقة سكنية في مدينة سانخه الواقعة في إحدى ضواحي بكين.

وذكر التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" أن الانفجار وقع "في حي سكني قديم"، موضحا أن السبب المفترض للكارثة هو تسرب الغاز في مطعم للدجاج المقلي.

وتظهر لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية انفجارا قويا جدا يليه دخان كثيف وألسنة لهب فوق طريق مزدحم خلال ساعة الذروة، وفي صور أخرى يظهر مبنى منهار وعدد من السيارات المدمرة.

وقال بائع في سوق مجاورة لوكالة "فرانس برس": "سمعت انفجارا ضخما وشعرت بخوف كبير بعدما رأيت سحبا كبيرة من الدخان  الأسود".

وقال بائع آخر إنه سمع "انفجارا هائلا" في منطقة سكنية مكونة من ستة أو سبعة طوابق، وشاهد فريق من فرانس برس في الموقع الشرطة وهي تقوم بتحويل حركة السير بالقرب من مكان الانفجار، وشوهد عمود من الدخان على بعد بضع مئات من الأمتار.

 وأكدت صاحبة متجر قريب لوسائل الإعلام أنها سمعت "دوي" انفجار شديد، ورأت مبنى مشتعلا بالنار و"مدمرا عمليا". 

ونُشرت فرق إنقاذ على الفور مع 36 آلية للطوارئ بينما تمت تعبئة 154 رجل إطفاء حسب إدارة المطافئ.

وأضافت أنه "تمت السيطرة على النيران حاليا".

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RT

 




 

 


 

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