العاهل السعودي يصدر امر ملكي جديد



الوكيل الاخباري - كشف وزير المالية السعودي، محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز بن حسن البوق رئيساً لمجلس إدارة هيئة التأمين السعودية.



ووفق وسائل اعلام سعودية أشار الجدعان، عبر حسابه في منصة "إكس"، إلى تعيين عبدالعزيز البوق رئيساً لمجلس إدارة هيئة التأمين، بالإضافة إلى عمله محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وذكر الجدعان أنه يتطلع لقيام الهيئة بالدور المأمول لتطوير هذا القطاع المهم.

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