الثلاثاء 03-01-2023
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الثلاثاء، 03-01-2023 09:01 ص

العثور على جثث 28 رجلا قتلوا بالرصاص في بوركينا فاسو

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الوكيل الإخباري - قال ممثلو الادعاء العام أمس الاثنين، إنه تم العثور على جثث 28 رجلا قتلوا بالرصاص في بلدة نونا بشمال غرب بوركينا فاسو.

وأضاف ممثلو الادعاء في بيان أن تحقيقا بدأ في عمليات القتل، التي تم اكتشافها يومي 30 و 31 من ديسمبر الماضي. ولم يذكر البيان تفاصيل عن الجناة المحتملين أو الدافع وراء الهجمات.

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وتقاتل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تمردا يشنه إرهابيون، امتد إليها من مالي المجاورة على مدار العقد الماضي. وقُتل الآلاف في أنحاء المنطقة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم.


وألقت منظمة المجتمع المدني (سي.آي.إس.سي) في بوركينا فاسو أمس الاثنين باللوم في هجمات نونا على مسلحين مدنيين متنكرين كأعضاء في جماعة (متطوعون للدفاع عن الوطن)، وهي جماعة تتلقى تمويلا وتدريبا من الحكومة للمساعدة في محاربة المتمردين.


ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذا التقرير.

 




 

 


 

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