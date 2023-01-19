الخميس 19-01-2023
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الخميس، 19-01-2023 10:41 ص

العثور على عبوة يدوية معدة للانفجار في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية

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الوكيل الاخباري- قال مصدر أمني في جمهورية لوغانسك الشعبية إن عناصر الأمن عثروا على مخبأ يحوي عبوة ناسفة يدوية الصنع تضم ستة ألغام عيار 120 ملم ضمن أراضي الجمهورية.

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ولفت المصدر إلى أن طريقة إعداد العبوة المعدة للانفجار تدل على أنها صنّعت من قبل متخصصين في المتفجرات.

بالمقابل أكد المصدر الأمني أنه تم تعطيل العبوة المعدة للانفجار والتي تضم ستة ألغام من عيار 120 ملم بوزن إجمالي يبلغ حوالي 20 كيلوغراما من مادة معادلة لمادة تي إن تي.

ويتم التحقيق والبحث حاليا عن المتورطين في تجهيز المخبأ والتحضير لأعمال تخريبية وإرهابية على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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