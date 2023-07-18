العثور على 22 جثة في مقابر جماعية في المكسيك

الوكيل الإخباري-

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أعلنت سلطات المكسيك، أن فرق البحث عثرت على ما لا يقل عن 22 جثة في مقابر جماعية في رينوسا في شمال شرق البلاد.وأوضح خورخي كويار الناطق باسم جهاز الأمن في ولاية تاماوليباس حيث تقع رينوسا أن الفرق عثرت على "12 مقبرة جماعية فيها 22 جثة".وقامت بالاكتشاف وبلغت عنه مجموعة "حب المفقودين" في منطقة تاماوليباس الحدودية مع الولايات المتحدة التي تشهد عنفا مرتبطا بأوساط الجريمة المنظمة.وأضاف كويار أن النيابة العامة مكلفة بالتحقيق وأن العدد النهائي للجثث سيكشف لاحقا، موضحا أن غالبية الرفات التي عثر عليها بقيت مدفونة 10 إلى 14 شهرا.