الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

لديه 5 أبناء أصغرهم 9 أشهر.. من هو الرقيب موسى المصري الذي دُهس أثناء وظيفته الرسمية؟

تنظيم الطاقة تنفذ 2468 فحصا اشعاعيا منذ بداية العام

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

كم بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد التسعيرة الثانية؟

ضبط شخص استخدم مكبرات صوت أحد المساجد لتغشيش طلبة التوجيهي

ضبط 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

اسناد هذه التهم لشخص دهس رجل أمن أثناء الوظيفة الرسمية في صويلح

محافظ الكرك يتفقد مركز صحي قصبة الكرك

جائزة الحسن للشباب تختتم دورة مساعدي هيئة إشراف برنامج الرحلات الاستكشافية

الثلاثاء، 18-07-2023 09:14 ص

العثور على 22 جثة في مقابر جماعية في المكسيك

64b629fe4c59b70de34fa391


الوكيل الإخباري- أعلنت سلطات المكسيك، أن فرق البحث عثرت على ما لا يقل عن 22 جثة في مقابر جماعية في رينوسا في شمال شرق البلاد.اضافة اعلان


وأوضح خورخي كويار الناطق باسم جهاز الأمن في ولاية تاماوليباس حيث تقع رينوسا أن الفرق عثرت على "12 مقبرة جماعية فيها 22 جثة".

وقامت بالاكتشاف وبلغت عنه مجموعة "حب المفقودين" في منطقة تاماوليباس الحدودية مع الولايات المتحدة التي تشهد عنفا مرتبطا بأوساط الجريمة المنظمة.

وأضاف كويار أن النيابة العامة مكلفة بالتحقيق وأن العدد النهائي للجثث سيكشف لاحقا، موضحا أن غالبية الرفات التي عثر عليها بقيت مدفونة 10 إلى 14 شهرا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
41534_11_1653452521

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

64b6a50142360401e439fa97

تونس تتسلم 4 طائرات تدريب T-6C من الولايات المتحدة

64b6a0284236040384718999

مصر.. كارثة تهدد أهم محاصيل البلاد

image (5)

اتفاق تصدير الحبوب يكبّد الشركات الروسية خسائر قيمتها مليار دولار

64b6942a42360406212ecaf2

القضاء اللبناني يستجوب رياض سلامة ويتركه رهن التحقيق

64b691a74c59b728063d873f

الأمريكي الذي عبر حدود كوريا الشمالية يعتقد أنه جندي

أخبار متعلقة
525

أكثر 10 مناطق حرارة في العالم - أسماء

246982_0

العثور على جثة صحفي تحمل آثار عنف في المكسيك

تت

مقتل شخصين وفقدان ثالث جراء حريق بمنصة نفطية في المكسيك

image

العطش والموت حرّا.. الجفاف يضرب الأرض من أقصاها لأقصاها

649287124c59b73b2a1e35fc

مجلس النواب الأمريكي يصوت الأسبوع الجاري على إجراء لعزل بايدن