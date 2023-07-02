الأحد 02-07-2023
الوكيل الاخباري

العطش والموت حرّا.. الجفاف يضرب الأرض من أقصاها لأقصاها

الحزن يجتاح مواقع التواصل اثر وفاة الشاب المومني بحادث سير في أمريكا

قرار من الجامعة الأردنية حول دفع الرسوم للمواد المسجلة على الصيفي

“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعاً طارئاً في جدة

السياحة : إعداد نسخة جديدة ومختلفة من برنامج أردننا جنة

بيان من تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشأن محطات شحن المركبات الكهربائية في الاردن

الأمن يبيّن حقيقة تعرّض رقيب سير للإعتداء بأداة حادة في عمّان

ادخال طفل 3 اعوام للعناية الحثيثة بعد ان سقط عن سريره في اربد

أمن الحج السعودي: ضبط أكثر من 17.5 الف شخص حاول الحج بلا تصريح

قرار جديد من إيلون ماسك بشأن عدد قراءة المنشورات على تويتر

الأحد، 02-07-2023 12:35 ص

العطش والموت حرّا.. الجفاف يضرب الأرض من أقصاها لأقصاها

image


الوكيل الاخباري -  مع وفاة 104 أشخاص تحت وطأة موجة حر في المكسيك، ومعاناة 3 ملايين هكتار زراعية من الجفاف في الصين، وجفاف خزان المياه الرئيسي في أوروغواي في يونيو، تتضح صورة وخطورة اتساع خريطة تأثير تغير المناخ، وتسارع وتيرة اضطراباته من أقصى شرق الأرض لأقصى غربها.

اضافة اعلان


الخبير البيئي دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي (جمعية معنية بحماية البيئة مقرها بيروت)، أوضح، كيف تتسارع وتيرة تغير المناخ، حتى أحدثت خللا في مواعيد وكميات الأمطار، ودرجات الحرارة ومواسمها، قائلا: "من أسباب قلة الأمطار أن طبقات الجو العليا تعرّضت لتغيرات خطيرة من ضمنها الاحترار، حيث تتجاوزها السحب إلى أن تصل لمناطق أخرى أكثر برودة، مسببة تساقط أمطار غزيرة أو سيول فيها".


"الأزمة الأكبر تهدد الدول ذات الطقس الجاف أو الحار، والتي تواجه مخاطر كبرى تخص احتياجاتها للمياه، سواء مياه الزراعة أو الشرب".


"في الوقت الحالي، تعيش بعض الدول تداعيات التغيرات المناخية، وفيما تعاني دول الجفاف والتصحر، تكابد أخرى أزمات سيول وفيضانات مدمرة".
"فترات الجفاف الطويلة لا تسبب فقط ندرة المياه، لكن تسبب خللا كبيرا في النظام البيئي، فمثلا تقضي على التنوّع البيولوجي الذي يحافظ على التوازن البيئي".


"كميات المياه الصالحة للشرب لم تعد كافية في العديد من المناطق بسبب التطرف المناخي ونوبات الجفاف الحادة، مما يهدد الحياة بشكل مباشر في هذه المناطق".


"الخطير أيضا في الظواهر البيئية أنها لا ترتبط بحدود دولة معينة، لكنها تتمدّد وتتجاوز الحدود، مما يؤدي إلى اتساع دائرة التهديدات للعديد من الدول".


"بالتالي، في الوقت الراهن لا بد من خطة ترشيد عالمية لاستهلاك المياه، في ظل تناقص كميات المياه العذبة وتلوث كميات منها".


وفق تقرير نشره مركز العلوم التابع للاتحاد الأوروبي، فإن ظروف الجفاف تهدد الاقتصاد والنظم البيئية في أميركا الجنوبية، حيث تسبّب نقص هطول الأمطار ودرجات الحرارة فوق المتوسطة، وموجات الحرارة المتكررة، في حدوث واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود.


الأكثر تأثرا من هذه الموجة أوروغواي وشمال الأرجنتين وجنوب البرازيل، وجاء في آخر تقرير صادر عن المرصد العالمي للجفاف، أن "ظروف الجفاف الطويلة والقاسية تضرب باستمرار وسط وجنوب أميركا الجنوبية منذ 2019".


وبحلول نهاية مارس 2023، بدأ نقص الأمطار المصحوب بدرجات حرارة أعلى من المعتاد، مما أدى إلى "إجهاد نباتي شديد" في أوروغواي وشمال الأرجنتين وجنوب باتاغونيا. سكاي نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1680531852580

“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعاً طارئاً في جدة

ببب

أمن الحج السعودي: ضبط أكثر من 17.5 الف شخص حاول الحج بلا تصريح

750x430_218900

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 10 تموز

20230611091602

120 مليون أميركي يعانون من حرائق كندا

image (47)

ماكرون يؤجل زيارة رسمية إلى ألمانيا بسبب الاضطرابات

image (46)

ملك هولندا يعتذر عن تورط بلاده التاريخي في العبودية

أخبار متعلقة
649140854c59b714414814a3

"وول ستريت جورنال": واشنطن تجري اتصالات مع كوبا لمنع إقامة مركز تدريب صيني

648ff3674c59b73af16fdb75

الصين تبلغ بلينكن: أمامكم خياران لا ثالث لهما

633c65d842360464556ab323

بكين: لن نقدّم أي تنازلات لأمريكا بشأن تايوان

2222222222222

خلل يتسبّب بكارثة داخل منجم في الصين- فيديو

image - 2023-06-17T152931.356

8 قتلى في موجة حر تضرب المكسيك

image - 2023-06-17T094206.787

بلينكن يدعم مساعي سيئول لإقامة علاقات صحية مع الصين