العراق.. إغلاق مخيمات النازحين باستثناء مخيمات إقليم كردستان

الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الهجرة والمهاجرين العراقية، إيفان فائق، اليوم السبت، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء مخيمات إقليم كردستان العراق.

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وقالت في تصريح صحفي، إن "الوزارة العراقية أغلقت جميع مخيمات النازحين في كافة المحافظات باستثناء المخيمات الموجودة في إقليم كردستان".



وأضافت: "خلال هذا الشهر سيغلق آخر مخيم للنزوح في الموصل وهو مخيم الجدعة".



وأشارت فائق إلى "صعوبة إغلاق مخيمات إقليم كردستان، لأنها تابعة لحكومة الإقليم وليس للحكومة الاتحادية".



وتابعت وزير الهجرة والمهجرين، أن "أغلبية النازحين في مخيمات أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، هيئت مدنهم باستثناء نازحي قضاء سنجار".

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى أن عدد النازحين في عموم العراق أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون عراقي، يضاف إليهم نحو مليون هاجروا إلى دول مجاورة وأوروبا خلال السنوات التي أعقبت احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي محافظات من البلاد عام 2014.

