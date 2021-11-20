الأمن اللبناني يحبط محاولة العشرات مغادرة البلاد بصورة غير شرعية

الوكيل الإخباري-أعلن الأمن العام اللبناني أنه داهم منتجعا كان فيه 82 شخصا بين رجال ونساء وأطفال ينوون الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، وأنه تصدى لتلك العملية.

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وقالت شعبة العلاقات العامة في الأمن العام اللبناني إن أولئك كانوا يستعدون لمغادرة البلاد عبر البحر بصورة غير شرعية معرضين أنفسهم لخطر الموت، فتصدت لهم مفرزة استقصاء الشمال وأوقفت أحد المتورّطين بالعملية.



وأشار البيان إلى أنهم كانوا ينوون المغادرة لقاء مبلغ 5 آلاف دولار عن كل شخص.



وأوضح أن معلومات توفرت لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام مجموعة من الأشخاص يتواجدون في أحد المنتجعات السياحية في القلمون بالاستعداد للسفر بطريقة غير شرعية عن طريق البحر.



وأضاف البيان أنه تم توقيف أحد المتورطين بعملية التهريب، و"أودع فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقه".

وختم البيان بأن "العمل مستمر لتوقيف المتورطين، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

روسيا اليوم