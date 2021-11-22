العراق.. اشتباكات بين الأمن والمحتجين بمحافظة السليمانية

الوكيل الإخباري - أفاد مراسل RT في العراق بوقوع اشتباكات بين طلبة محتجين وعناصر الأمن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

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وذكر المراسل أن طلبة جامعات ومعاهد محافظة السليمانية شمالي العراق، تظاهروا اليوم وطالبوا بصرف وتحسين المنح المالية المقدمة لهم.



وأضاف، أن حركة سير المركبات في المحافظة متوقفة تماما في الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى جامعة السليمانية.



من جهتها قالت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق في بيان صحفي، إن "مخصصات الطلبة المالية قطعت من قبل مجلس وزراء الإقليم في الكتاب المرقم بالعدد (1018) بتاريخ 11/ 2 / 2014 بسبب الأزمة المالية".

روسيا اليوم





