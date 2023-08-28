الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

تحذير من أطعمة لا تتوقعها تعرضك للقاتل الصامت

للتخلص من ارتفاع ضغط الدم- 3 مشروبات تناولها يوميًا

نقابة الأطباء: 1500 طبيب لا يجدون فرص عمل داخل الأردن

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

وزير الصحة يؤكد ضرورة البدء بحظر التدخين في الأماكن العامة

العقيد المتقاعد سميح القرعان في ذمة الله

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة ابو حماد

مذكرتان لتعزيز التعاون بين "الهاشمية" وشركتين صناعيتين

أطعمة صحية يمكن أن تعرضك لخطر أمراض "قاتلة"

بزمن قياسي.. وزارة التنمية تستجيب لمناشدة نشرها الوكيل الاخباري

الإثنين، 28-08-2023 08:35 م

العراق.. الإعدام شنقا بحق 3 مدانين في هجوم إرهابي أوقع 323 قتيلا في بغداد

64ecd3bc4236046b874671eb


الوكيل الاخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي يوم الاثنين، أن السلطات نفذت عقوبة الإعدام شنقا بحق 3 أشخاص أدينوا بضلوعهم في هجوم خلف 323 قتيلا ببغداد في يوليو 2016 وتبناه تنظيم "داعش".

اضافة اعلان

 

وجاء الإعلان خلال استقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عوائل ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الكرادة مطلع شهر يوليو سنة 2016.

وذكر البيان أن محمد شياع السوداني أبلغ أهالي الضحايا أنه جرى ليلة أمس وصباح الاثنين، إنزال القصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في التفجير الإرهابي.

وشدد السوداني على أن العراق لن يتهاون مطلقا في تنفيذ أي حكم قضائي صادر ضد المدانين بجرائم الإرهاب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ecc9d64236046caf32baac

الجزائر.. سلطات تلمسان تكافح الحشرة القرمزية

64ecc2b54c59b73a6e0fdf27

زاخاروفا تعلق على تصريحات الرئيسة الهنغارية حول دعوتها زيلينسكي للإنخراط في مفاوضات مع روسيا

1080210118_0_0_3072_1728_1920x0_80_0_0_09e3ae0524846c80490dfdef54426273

بايدن يعلن حالة الطوارئ لهذا السبب!

64ecc5a94c59b7358b77ac2c

انتحار نائب رئيس قسم الاتصالات الخاصة بجهاز الأمن الأوكراني في كييف

64ecb4cd4236046caf32ba98

الجزائر.. إصابة 33 شخصا في اصطدام تسلسلي لـ 12 سيارة و7 شاحنات وحافلة

313980

توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا بسبب انهيار صخري

أخبار متعلقة
main_image64eaf3f67df2a

العراق: تعاقدات مع مستشفيات في الأردن لإرسال حالات طارئة

64e9a64542360427ac12fc14

لأول مرة في الولايات المتحدة.. طريقة جديدة لتنفيذ حكم الإعدام

64e7131c4c59b7084d5b7d20

مقتل جندي تركي في شمال العراق

64e3873a4c59b71ea22c1838

فرنسا.. مصرع جندي ثان في العراق خلال أيام

64dc8e334236045df033dc3d

الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي كردي بارز شمال العراق

main_image64da2a8d12c6d

العراق: درجة الحرارة 50 فما فوق