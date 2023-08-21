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الإثنين، 21-08-2023 08:13 م

فرنسا.. مصرع جندي ثان في العراق خلال أيام

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الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، مصرع جندي فرنسي في العراق أمس الأحد، وهو ثاني جندي فرنسي يلقى مصرعه منذ مطلع الأسبوع الجاري.

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ووفقا للحكومة الفرنسية، لقي الجندي مصرعه خلال مشاركته في تدريبات القوات العراقية على مكافحة الإرهاب.

وأفادت وزارة الدفاع الفرنسية، بأن الجندي المتوفي هو نيكولا لاتورت، وأصيب خلال تدريب على القتال في المناطق الحضرية، وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى عسكري في أربيل حيث تأكدت وفاته".

ومن جانبه كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منشورا عبر تطبيق "إكس" (تويتر سابقا)، إن الجندي الفرنسي نيكولا لاتروت "خسر حياته خلال تأدية واجبه الوطني، دفاعا عن قيم فرنسا العليا، وذلك بعد أيام من مصرع الرقيب بابتيست غوشو".

 




 

 


 

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