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السبت، 29-04-2023 03:53 م

العراق يجلي 234 مواطنا من السودان

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن إجلاء 234 مواطنا في السودان، بينهم 16 سوريا.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إنها استجابت لمناشدات أبناء الجالية في السودان، وبعض مناشدات جاليات عربية أخرى، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص طائرتين لإجلاء الجالية من مطار بورتسودان يوم 27 أبريل الجاري، وكانت تحمل الطعام والشراب، معززة بالطبابة العسكرية لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة.

وأوضح البيان أن طائرتي الإجلاء وصلتا إلى مطار بغداد الدولي، وكان بإستقبالها وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والفنية عبد الرحمن الحسيني، برفقة طاقم دبلوماسي من دائرة المراسم للإحتفاء بهذه المناسبة.

ووعدت الوزارة باستمرار جهودها للتنسيق مع الجهات الوطنيّة المعنية لإستكمال الإجراءات الرسمية لدخول هذه الأعداد إلى بغداد عبر مطارها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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