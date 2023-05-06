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السبت، 06-05-2023 12:42 م

العراق يلوح بتدويل موضوع شح المياه في دجلة والفرات

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الوكيل الاخباري - دعا العراق الى تدويل موضوع شح المياه في نهري دجلة والفرات ومساندة الأصدقاء له.

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وقال رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، اليوم السبت، إن انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلا دوليا عاجلا نحتاج فيه جهود جميع الأصدقاء لمساعدة العراق في ضمان أمنه المائي ومستقبل أجياله.


وأضاف أن حكومته على استعداد لتأسيس مجلس أعلى لإدارة المياه في البلاد، لافتا إلى اللجوء لمشروع تحلية مياه البحر لتعويض النقص في مناسيب المياه.
يذكر أن العراق يعاني منذ خمس سنوات من شح حاد في موارده المائية، ما جعله يقلص الخطة الزراعية الى 50 بالمئة، حفاظا على الحصص المائية في نهري دجلة والفرات.


بترا


 




 

 


 

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