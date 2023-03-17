الغضب ينتشر في فرنسا بسبب تمرير قانون ماكرون للتقاعد

الوكيل الإخباري- عطل متظاهرون حركة المرور في باريس اليوم الجمعة حيث هاجم منتقدون غاضبون ومعارضون ونقابات عمالية في جميع أنحاء فرنسا قرار فرض مشروع قانون رفع سن التقاعد من خلال البرلمان دون تصويت.

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وأثارت خطوة الرئيس إيمانويل ماكرون بفرض مشروع القانون غضب نواب المعارضة والعديد من المواطنين والنقابات.



وتجمع الآلاف احتجاجا أمس الخميس في ساحة الكونكورد، التي تواجه مبنى الجمعية الوطنية. مع حلول الليل، هاجم ضباط الشرطة المتظاهرين في موجات لتطهير المكان. ثم تحركت مجموعات صغيرة عبر الشوارع المجاورة في شارع الشانزليزيه الأنيق، ليشعلوا حرائق في الشوارع.

روسيا اليوم