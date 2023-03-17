الجمعة 17-03-2023
الوكيل الاخباري

الغضب ينتشر في فرنسا بسبب تمرير قانون ماكرون للتقاعد

%2 نسبة حوادث الأمن السيبراني "الخطرة جداً" في الأردن

ارتفاع نسب حجوزات الفنادق مع الجمعة الأخيرة قبل شهر رمضان

إدارة السير توجه رسالة للمتنزهين

اليوم العالمي للنوم: 20-48% من السكان يعانون من صعوبة النوم

الأرصاد الجوية تحذر من طقس السبت

تقارير: الملك تشارلز سيمنح زوجته لقبا جديدا

إطلاق 6 مسارات جديدة لباص عمّان الأحد المقبل

عدد ساعات الصيام المتوقعة في أول أيام شهر رمضان

مسؤول أوكراني سابق: النزاع يهدد أوكرانيا بالفناء

الجمعة، 17-03-2023 01:19 م

الغضب ينتشر في فرنسا بسبب تمرير قانون ماكرون للتقاعد

64143bbd423604515918e811


الوكيل الإخباري- عطل متظاهرون حركة المرور في باريس اليوم الجمعة حيث هاجم منتقدون غاضبون ومعارضون ونقابات عمالية في جميع أنحاء فرنسا قرار فرض مشروع قانون رفع سن التقاعد من خلال البرلمان دون تصويت.

اضافة اعلان

 

وأثارت خطوة الرئيس إيمانويل ماكرون بفرض مشروع القانون غضب نواب المعارضة والعديد من المواطنين والنقابات.

وتجمع الآلاف احتجاجا أمس الخميس في ساحة الكونكورد، التي تواجه مبنى الجمعية الوطنية. مع حلول الليل، هاجم ضباط الشرطة المتظاهرين في موجات لتطهير المكان. ثم تحركت مجموعات صغيرة عبر الشوارع المجاورة في شارع الشانزليزيه الأنيق، ليشعلوا حرائق في الشوارع.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64141cc94236041d4407ac9a

تقارير: الملك تشارلز سيمنح زوجته لقبا جديدا

173-163648-april-first-month-ramadan_700x400

عدد ساعات الصيام المتوقعة في أول أيام شهر رمضان

6414156842360425d255002c

مسؤول أوكراني سابق: النزاع يهدد أوكرانيا بالفناء

wwwwwwww

هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب شمالي العراق

image - 2023-03-16T165837.541

بريطانيا تحظر "تيك توك" على الهواتف الحكومية

662684a8-f5dc-478d-8e68-de5f7f62ca29

إغلاق شوارع في إسرائيل احتجاجا على الإصلاح القضائي

أخبار متعلقة
64114c094c59b767572b3a73

مجلس الدوما الروسي يقترح تسهيل الحصول على الجنسية لمواطني 4 دول

image (67)

بيتر بافيل يؤدي اليمين اليوم ليصبح الرئيس الرابع للتشيك

Parlamento_de_Georgia,_Tiflis,_Georgia,_2016-09-29,_DD_07

البرلمان الجورجي يسحب مشروع قانون "العملاء الأجانب"

image (53)

البيرو.. وفاة جندي وفقدان 5 آخرين بعد هروبهم من المحتجين إلى النهر

5fc286ea423604716204a3a6

رئيسة الوزراء الاسكتلندية تعلن استقالتها