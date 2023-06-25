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الأحد، 25-06-2023 11:58 ص

الفرنسيون غاضبون من تصريح ماكرون حول بوتين

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الوكيل الإخباري- انتقد قراء صحيفة Le Figaro بشدة، تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول أن "الهجوم الأوكراني المضاد يهدف إلى إجبار الرئيس بوتين على تقديم التنازلات والعودة إلى طاولة المفاوضات".

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وكتب قارئ: "من أجل إجراء المفاوضات يجب أن تكونوا قادرين على إجراء هذه المفاوضات، وأنتم بدلا من ذلك تقومون بصب الزيت على النار كل يوم. هذا هو الجنون".

وأيده قارئ آخر: "الجيش الروسي يمزق الجيش الأوكراني، ولذلك فإن زيلينسكي هو الذي سيحتاج على الأرجح إلى العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشار ثالث إلى أن "الجانب الروسي لم يتخل عن إجراء المفاوضات".

وقال آخر إن "ماكرون لم يفهم شيئا"، وأن "الأوكرانيين هم من يحتاجون إلى المفاوضات".

وتابع خامس: "لم يفت الأوان على الاستقالة وعدم إهانة الفرنسيين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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