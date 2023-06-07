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الأربعاء، 07-06-2023 01:44 م

صحيفة ألمانية: الغرب يقرر متى تبدأ المفاوضات وليست كييف

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الوكيل الإخباري- قال المحلل السياسي كريستوف شيلتز في مقالة لصحيفة Die Welt الألمانية، إن قرار تحديد متى تبدأ المفاوضات حول الهدنة بيد الغرب بالذات وهو الذي يقرر وليست سلطات كييف.

وأضاف: "من المحتمل تماما أن تفكر الحكومة في كييف بشكل مختلف وتعتزم مواصلة القتال. ومع ذلك، على عكس التصريحات الرسمية من الغرب، أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وطبعا ليست هي التي تقرر متى يجب أن تبدأ مفاوضات الهدنة. سيتخذ هذا القرار الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا".

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وأشارت المقالة إلى أن "العديد من الدول في الاتحاد الأوروبي والناتو، لن تنتظر حتى تتمكن القوات الأوكرانية من استعادة الأراضي المفقودة بالقوة، بل ستبدأ المفاوضات مع روسيا، لأنها اعتادت على فكرة أوكرانيا المبتورة والمشتتة".

وقال كاتب المقالة: "السؤال الحاسم سيكون، ما هو الثمن الذي ستدفعه كييف والغرب في نهاية المطاف مقابل الهدنة، ولا شك بأن الثمن سيكون أعلى مقابل مفاوضات السلام".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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