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السبت، 03-12-2022 09:45 ص

الفكر العسكري: روسيا جهزت الرد على استفزازات محتملة من البحرية الأمريكية

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الوكيل الإخباري- قالت مجلة "الفكر العسكري"، التي تصدر عن وزارة الدفاع الروسية، إن روسيا أعدت تدابير مناسبة للرد على استفزازات محتملة من السفن الحربية الأمريكية في مياه الطريق البحري الشمالي.

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ووفقا لهذه المجلة المخصصة لكبار القادة العسكريين، تتضمن هذه التدابير زيادة وسائل التدمير.

 وترى المجلة، أنه يجب توقع حدوث استفزازات من جانب السفن الأمريكية في مياه الطريق البحري الشمالي. على سبيل المثال، قد تقوم هذه السفن بالمناورة بالقرب من أماكن انتشار قوات الأسطول الشمالي أو قوات المنطقة العسكرية الشرقية، أو قد تقوم بإلقاء مواد خطرة كيميائيا في المياه الدولية من أجل اتهام روسيا بانتهاك البيئة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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