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الإثنين، 03-04-2023 08:26 ص

السيسي يؤكد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية

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الوكيل الاخباري - عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن امتنانه من حسن استقبال السعودية له.

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وقال السيسي في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية".


وأضاف: "وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة".


وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد محمد بن سلمان بحث مع السيسي تطورات إقليمية ودولية، بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.


وبحث بن سلمان مع السيسي على مائدة السحور في جدة العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات. ووصل الرئيس المصري إلى المملكة العربية السعودية في زيارة لعدة ساعات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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