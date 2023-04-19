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الأربعاء، 19-04-2023 06:21 م

الفلك الدولي: اسقاط قمر صناعي غير عامل سيمر فوق عدة دول عربية

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الوكيل الإخباري - قال مركز الفلك الدولي إنه سيتم اسقاط القمر الصناعي المسمى (RHESSI) يتبع لـ "ناسا"، الذي كان قد أطلق قبل 20 عاما، ويزن 300 كغم.

وبين المركز في بيان، ان القمر كان يستخدم لتصوير الشمس وظواهرها، وتوقف عن العمل عام 2018. 

وأضاف أنه لا يمكن من الآن معرفة مكان وتوقيت السقوط بشكل دقيق .

وأشارت إلى أن المكان المتوقع للسقوط هو المحيط الهادئ، وسيمر فوق عدة دول عربية خلال الفترة المتوقعة لسقوطه.

وقال البيان انه في حالة مشاهدته وقت السقوط، سيظهر بشكل واضح على هيئة كرة نارية لامعة خلفها عدة إضاءات متحركة، حيث سيحترق معظمه في الغلاف الجوي ولا يصل منه إلا القليل. 

احتمال تضرر شخص منه منخفض، ويقدر بـ 1 من أصل 2467 شخص.

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