القضاء العراقي يوقف ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية

الوكيل الاخباري - أكد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، هوشيار زيباري، الأحد، احترامه لقرار المحكمة الاتحادية، بإيقاف إجراءات ترشيحه.

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وقال زيباري من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني في تغريدة على حسابه في" تويتر"، "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض ".

وأضاف، "نثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفائنا لشروط الترشح".



وحدد البرلمان العراقي يوم غد الاثنين موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.



وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، الذي يتنافس عليه مع 24 آخرين، من أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح.