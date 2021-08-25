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الأربعاء، 25-08-2021 02:41 م

القضاء اللبناني يصدر مذكرة بحث بحق حاكم المصرف المركزي

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حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة


الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأربعاء، إن القضاء اللبناني أصدر مذكرة بحث وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، فيما تتفاقم أزمة البلاد الاقتصادية، يوما بعد الآخر، وسط غياب أي مؤشر حول انفراج وشيك.

فقد أصدرت المدعي العام في جبل لبنان، القاضي غادة عون، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بحسب مصادر لبنانية .

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وجاء هذا البلاغ بعد تغيّب رياض سلامة عن حضور عدة جلسات في ملف تحويلات مالية الى الخارج.


وقالت عون في تصريح لوسائل اعلام لبنانية انها قامت بعملها، وطالبت الاجهزة الامنية بالتحرك في هذا الاطار.


وكانت عون استدعت قبل أيام حاكم مصرف لبنان إلى التحقيق في قضية تحويلات مالية إلى الخارج، إلا أنه لم يحضر.

 

وتأتي هذه الخطوة القضائية في لبنان، بينما فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، في يونيو الماضي، تحقيقا أوليا حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائي، حينها.


المصدر : سكاي نيوز 

 

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