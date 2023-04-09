القوات الروسية تدمر مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في محور كوبيانسك

الوكيل الإخباري- أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الغربية بالجيش الروسي، العقيد سيرغي زيبنسكي، بتدمير القوات الروسية لمجموعتي تخريب واستطلاع تابعتين للقوات الأوكرانية في محور كوبيانسك.



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وأضاف زيبنسكي، "أن نيران المدفعية الروسية أحبطت 3 محاولات لتبديل المناوبة لعناصر القوات الأوكرانية المتواجدين في الخطوط الأمامية في محيط قرى تيمكوفكا وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا".



وأشار إلى تدمير راجمات الصواريخ الروسية Buk وTor المضادة للطائرات، 4 مسيرات أوكرانية من طراز Fury وValkyrie وElf وLeleka-100، في قرى فلاديميروفكا وستيلماخوفكا وأولشانا.



ونوه زيبنسكي، بأن القوات الروسية في طاقم المدفعية 2A65 Msta-B في قرية فولشانسكي خوتور، تمكنت من تدمير مدفع أوكراني من طراز D-30.

روسيا اليوم