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القوات الروسية تدمر مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في محور كوبيانسك

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الأحد، 09-04-2023 11:10 ص

القوات الروسية تدمر مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في محور كوبيانسك

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الوكيل الإخباري- أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الغربية بالجيش الروسي، العقيد سيرغي زيبنسكي، بتدمير القوات الروسية لمجموعتي تخريب واستطلاع تابعتين للقوات الأوكرانية في محور كوبيانسك.

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وأضاف زيبنسكي، "أن نيران المدفعية الروسية أحبطت 3 محاولات لتبديل المناوبة لعناصر القوات الأوكرانية المتواجدين في الخطوط الأمامية في محيط قرى تيمكوفكا وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا".

وأشار إلى تدمير راجمات الصواريخ الروسية Buk وTor المضادة للطائرات، 4 مسيرات أوكرانية من طراز Fury وValkyrie وElf وLeleka-100، في قرى فلاديميروفكا وستيلماخوفكا وأولشانا.  

ونوه زيبنسكي، بأن القوات الروسية في طاقم المدفعية 2A65 Msta-B في قرية فولشانسكي خوتور، تمكنت من تدمير مدفع أوكراني من طراز D-30.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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