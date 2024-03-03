القوات الروسية تستولي على معدات أمريكية من حرب فيتنام في مدينة أفدييفكا

الوكيل الاخباري- استولت القوات الروسية أثناء الهجوم على مدينة أفدييفكا على آليات عسكرية غربية بينها ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 من حرب فيتنام، بالإضافة إلى مركبات مدرعة تركية وبريطانية.

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وذكرت وكالة "نوفوستي" أن من بين الآليات العسكرية واحدة من ناقلات الجنود المدرعة الأكثر استخداما في الجيش الأمريكي، والتي تم استخدامها خلال حرب فيتنام.



وتكشف الآليات التي تم الاستيلاء عليها في مدينة أفدييفكا أن الولايات المتحدة سلمت دفعة كبيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية من هذه النوعية، وهي وسيلة نقل لقذائف هاون عيار 120 ملم.



وقالت مصادر عسكرية روسية إن هذه الآليات لم تتضرر وهي في حالة فنية جيدة، ما يشير إلى أنه تم التخلي عن المعدات ببساطة قبل فرار القوات الأوكرانية.



وقد تم تزويد الجيش الأمريكي بناقلة الجنود المدرعة M113 في عام 1961.



وتم استخدامها لأول مرة في القتال عام 1962 وشارك منذ ذلك الحين في جميع النزاعات المسلحة التي شاركت فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك حرب فيتنام.

روسيا اليوم