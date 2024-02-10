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السبت، 10-02-2024 03:03 م

قائد الجيش الأوكراني الجديد يحدد أولوياته الرئيسية في الحرب

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الوكيل الإخباري- ذكر أولكسندر سيرسكي، القائد العام الجديد للقوات المسلحة في أوكرانيا أن إحدى أولوياته الرئيسية هي توسيع استخدام أنظمة الأسلحة غير المأهولة، مثل الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية، لهزيمة القوات الروسية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

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وأضاف سيرسكي أن هذه التكنولوجيا مهمة في كفاح أوكرانيا لكسر خطوط الدفاع الروسية وتحرير الأراضي المحتلة.


وكتب سيرسكي على تطبيق «تلغرام»، بعد توليه قيادة الجيش: «فقط بتغيير وسائل وأساليب الحرب وتحسينها باستمرار، سنكون قادرين على المضي قدماً بنجاح في هذا المسار».


وبينما يلوح في الأفق عام ثالث من الحرب في أوكرانيا، وصف سيرسكي الإمداد السريع والفعال لقوات الخطوط الأمامية بأنه لا يقل أهمية، مشيراً إلى أن «حياة وصحة الجنود كانت وما زالت أهم قيمة للجيش الأوكراني».

الشرق الاوسط


 




 

 


 

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