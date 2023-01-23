القوات المسلحة الروسية تدفع خط الجبهة بعيدا عن المدن و القرى في منطقة زابوروجيه

الوكيل الاخباري- صرح عضو المجلس لإدارة منطقة زابوروجيه ورئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف بأن القوات الروسية نجحت في تحريك خط قصف المدن من قبل القوات الأوكرانية.



جاء ذلك في تصريحات لروغوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث تابع: "جعلت العمليات الهجومية للجيش الروسي من الممكن تحريك خط النار بعيدا عن المدن والقرى في منطقة زابوروجيه".

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وكان قد أفيد في وقت سابق أن العمليات الهجومية الرئيسية للجيش الروسي على خط جبهة زابوروجيه تتركز في منطقة مدينتي أوريخوف وغولياي بوليه.



ووفقا لروغوف، فقد تمكنت القوات الروسية، خلال عملياتها الهجومية، من طرد عدد من القرى التي كانت تستخدمها القوات الأوكرانية كمعاقل لضرب المدنيين الذين يعيشون في الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه.



وقد أصبحت منطقة زابوروجيه إحدى الكيانات الروسية الملتحقة حديثا بالأراضي الروسية بعد استفتاء أجري هناك، في الوقت الذي لا يعترف فيه الجانب الأوكراني بشرعية الاستفتاء، ويواصل قصف الإقليم. ويقع أكثر من 70% من منطقة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، في حين أن المركز الإقليمي للمنطقة، مدينة زابوروجيه، لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

روسيا اليوم