القوة البرية للجيش الإيراني تزيح الستار عن إنجازات جديدة

الوكيل الإخباري- أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، إزاحة الستار عن إنجازات تسليحية جديدة للقوات البرية، مشيرا إلى خصائصها.



وقال العميد حيدري إن قسما من هذه الانجازات التسليحية يتعلق بأسلحة تم تطويرها وتحديثها حسب أحدث التكنولوجيات العالمية، والقسم الآخر هو إزاحة الستار عن أسلحة خاصة ستبدأ القوات البرية للجيش الإيراني باستخدامها.



واعتبر جميع هذه الإنجازات التسليحية بأنها إبداعية وهي نتاج معرفة وجهود علمية لعلماء القوات البرية للجيش وتم تصميمها وإنتاجها حسب حاجة هذه القوات، موضحا أنه كان من الضروري أن تكون المنتجات العسكرية الجديدة هذه تتمتع بـ4 خصائص هامة وهي أن تكون بعيدة المدى ونقطوية الإصابة وذكية ودقيقة الاستهداف.



وأشار العميد حيدري إلى أن القسم الثالث هي أسلحة كانت موجودة بحوزة القوات البرية للجيش ونحن قمنا بغضفاء تطوير تكنولوجي عليها، وأن الهدف من ذلك هو امتلاك قوات برية مؤثرة في ساحات الحروب المستقبلية".

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روسيا اليوم