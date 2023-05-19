القومي للبحوث الفلكية يُحدد تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى

الوكيل الإخباري - قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، إنه وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر ذي القعـدة للعام الهجري الحالي 1444 ستكون يوم الأحد المقبل، وعدته 29 يوما، وبالتالي فإن وقفة عيد الأضحى المبارك ستكون يوم 27 يونيو القادم.

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وبين القاضي، أن هلال شهر ذي القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ الموافق 19 مايو الحالي (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية

وشرح أن القمر (في طور الهلال القديم) سيغرب قبل غروب شمس (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 3 دقائق، بينما في القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس.



وأردف أنه في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 18 دقيقة)، بينما يبقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1 9 دقيقة)، وفي بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس.