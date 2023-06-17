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السبت، 17-06-2023 02:13 م

وصول عدد من القادة الأفارقة إلى بطرسبورغ للاجتماع مع بوتين

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الوكيل الاخباري- أكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، السكرتير التنفيذي للجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وصول وفد من القادة الأفارقة إلى بطرسبورغ للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال كوبياكوف للصحفيين في المؤتمر الصحفي الختامي لمنتدى بطرسبورغ اليوم السبت: "قد وصل قادة من ست دول إفريقية إلى بطرسبورغ للقاء رئيس روسيا. والآن سيعقدون اجتماعا".

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ومن المتوقع أن يتناول اجتماع بوتين مع القادة الأفارقة مبادرتهم السلمية بشأن أوكرانيا بالإضافة إلى مستقبل صفقة الحبوب.

من جانبه، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بين من سيحضر المحادثات رؤساء كل من جنوب إفريقيا وجزر القمر وزامبيا والسنغال، ورئيس وزراء مصر وممثلين من أوغندا والكونغو.

وذكر بيسكوف أن بوتين سيعقد اليوم أيضا لقاء ثنائيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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