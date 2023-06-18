بوتين وشويغو يثنيان على الطواقم الطبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

الوكيل الاخباري- أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالة فيديو بمناسبة يوم العاملين في المجال الطبي، بشكل خاص إلى العمل المتفاني للطواقم الطبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة وفي المناطق الجديدة



وقال الرئيس بوتين: "أوجه كلمات شكر خاصة للأطباء الذين يؤدون واجبهم المهني، ويشاركون في العملية العسكرية الخاصة، ويخاطرون بأنفسهم في سبيل إنقاذ الجرحى".

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وشدد الرئيس بوتين على أن الوسط الطبي الروسي "لديه تقاليد قوية متوارثة، وقاعدة قوية ورائعة من المدارس العلمية، وهو يتسم بالتفاني الطبي، الذي لا ينفصل عن الرحمة والمروءة في النفوس".



ووفقا له، يبدي هذه الخصائص الإنسانية المتميزة كذلك عناصر الطواقم الطبية العاملة في دونباس ونوفوروسيا.



من جانبه، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، العسكريين الذين يتلقون العلاج في مستشفى "فيشنفسكي" العسكري وقلدهم لهم أوسمة وميداليات لقاء خدمتهم المتفانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

روسيا اليوم