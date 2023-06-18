الرئيس العراقي يدعو الأمم المتحدة لإنقاذ 600 ألف نازح يواجهون ظروفا قاسية

الوكيل الإخباري- أشار الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الجزء المغلق من اللقاء مع المراسلين العسكريين، إلى أن كثيرا من الجرحى يصرون على العودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بعد الشفاء



أفاد بذلك الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم البرنامج التلفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين".

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وشدد الرئيس بوتين على أنه اضطر في بعض الأحيان أن يطلب من بعض هؤلاء العسكريين العودة إلى بيوتهم وعائلاتهم.



وقال رئيس الدولة: "يعود الكثيرون منهم لأداء الواجب في منطقة العملية العسكرية الخاصة. لقد تحدثت مع بعضهم أمس وقبل ذلك مع العديد من المصابين. عند سؤالهم: ماذا بعد المستشفى. يؤكدون رغبتهم بالعودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، إلى رفاقهم. عمليا يؤكد الجميع تقريبا ذلك".

بترا