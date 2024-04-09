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الثلاثاء، 09-04-2024 03:52 م

الكرملين: خطط لعقد لقاء بين بوتين وشي

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الوكيل الإخباري - ذكر الكرملين اليوم (الثلاثاء) أن هناك خططا للتواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لزيارة من المحتمل أن يجريها بوتين إلى بكين، وفقاً لوكالة «رويترز».

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وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال يتعلق بزيارة محتملة لبوتين إلى الصين إنه يمكن اعتبار زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى بكين تحضيرا «لتواصل مقبل على أعلى المستويات».


وأضاف للصحفيين: «في الواقع، صور التواصل هذه مخطط لها وهناك إدراك لأهميتها، بالنظر إلى المستوى العالي للعلاقات الودية بين روسيا الاتحادية والصين».


وتابع: «لكننا ما زلنا نعد أنه من السابق لأوانه تحديد أي أطر زمنية. وسنبلغكم بكل شيء بمجرد أن نكون مستعدين».

 

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن بوتين سيسافر إلى الصين في مايو (أيار) لإجراء محادثات مع شي، فيما قد تكون أول رحلة خارجية لبوتين خلال فترته الرئاسية الجديدة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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