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الإثنين، 13-02-2023 01:26 م

الكرملين: موسكو على اتصال دائم مع الجانب السوري وتقدم المساعدات

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الوكيل الإخباري- صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تقدم المساعدات لسوريا بعد الزلزال المدمر، لكنها لا تضغط على دمشق في الأمور الإنسانية.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية ليوم الاثنين، حيث تابع بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا، وما إذا كانت تضغط على الحكومة السورية بشأن موضوع وصول المساعدات الإنسانية، أن "روسيا لا تمارس ضغوطا على القيادة السياسية الشرعية للجمهورية العربية السورية، ونحن على اتصال دائم. روسيا تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدة للضحايا في سوريا نتيجة هذا الزلزال المدمر".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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