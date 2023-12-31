الأحد 31-12-2023
الوكيل الاخباري
 

إصابتان إحداهما خطيرة في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم

الاحتلال يخطر بإخلاء منزل ويداهم عدة بلدات في الخليل

الجمارك: 127 شركة أدرجت في برنامج القائمة الذهبية العام الحالي

هل ستشهد المملكة ثلوج خلال الاسبوع الحالي؟ الأرصاد تجيب

الدوريات الخارجية: 4 إصابات متوسطة بحوادث تصادم وتدهور وهذه أبرز الأسباب

الأونروا: قطاع غزة يعاني من "جوع كارثي"

الدوريات الخارجية تحذر من تدني مدى الرؤية على الطريق الصحراوي

وكلاء السياحة: 45 ألف معتمر في موسم العمرة الهجري

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

للأردنيين .. أسعار الذهب محلياً اليوم

عاجل

الأونروا: قطاع غزة يعاني من "جوع كارثي"

الأحد، 31-12-2023 09:32 ص

الكشف عن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب الصين

زلزال


الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد قتلى بعد الزلزال الشديد الذي وقع في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي بشمال غرب البلاد، ارتفع إلى 151 شخصا.

اضافة اعلان


وقع زلزال بقوة 6.2 درجة يوم الاثنين الماضي عند الساعة 23.59 (18.59 بتوقيت موسكو) في محافظة جيشيشان-باوآن-دونغشيانغ-سالار ذاتية الحكم بولاية لينشيا في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين. وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن 148 حالة وفاة.


وأشارت الوكالة إلى أن عدد القتلى في مقاطعة قانسو لا يزال عند 117 شخصا، بينما ارتفع عدد القتلى في مقاطعة تشينغهاي إلى 34 شخصا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار صناعية للاستطلاع العسكري

٥

أميركا: أسقطنا صاروخين حوثيين استهدفا سفينة بالبحر الأحمر

٨٨

تعرّض سفينة حاويات لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر

14

التحالف الدولي يقصف مواقع في دير الزور شرق سوريا

reuters_com_2023_newsml_RC25H4ABDW11

هجمات الحوثيين.. قائد البحرية الأميركية يكشف تطورات مقلقة في البحر الاحمر

w9CmYB0bF2GAb8KyhC99geSFQeLxUh2kW2lDm8pr

الاحتلال يشن غارات على كفركلا جنوب لبنان

أخبار متعلقة
473049

الصين تقصي 9 مسؤولين عسكريين من برلمانها

65840e6c4c59b7563104f252

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلا

6583dce84c59b74898012ea4

مصرع 12 شخصا بحادث في منجم للفحم شمال شرقي الصين

main_image63e15ba523b36

ارتفاع أعداد القتلى وتدمير وتضرر ما يقرب من 5 آلاف منزل جراء الزلزال في الصين

7

شاهد بالفيديو - اللحظات الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب الصين

زلزال

دولة تتعرض لزلزال قوي راح ضحيته 110 أشخاص