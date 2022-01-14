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الكويت: السيطرة على حريق في وحدة لإسالة الغاز بميناء الأحمدي

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الجمعة، 14-01-2022 01:05 م

الكويت: السيطرة على حريق في وحدة لإسالة الغاز بميناء الأحمدي

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، عن سيطرتها على حريق اندلع في وحدة لإسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي بعد تعامل فرق الإطفاء معه.

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وقالت الشركة على تويتر اليوم الجمعة إن " الحريق وقع أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي، وقد قامت الشركة بتفعيل خطة الطوارئ، كما تقوم فرق الإطفاء في المصفاة بالتعامل مع الحريق". وخلف الحريق 10 إصابات منها 5 بحروق شديدة و2 بحروق متوسطة، بينما تم علاج 3 إصابات بحروق طفيفة في عيادة المصفاة.


وأكدت 'البترول الوطنية' عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق، كما لم تتأثر أيضاً عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء، نظرا لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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