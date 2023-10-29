الكويت تدعو رعاياها في لبنان للعودة الطوعية

الوكيل الإخباري- دعت السفارة الكويتية في بيروت بتحديث نشرته الخارجية الكويتية اليوم الكويتيين في لبنان، إلى العودة الطوعية إلى البلاد.

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وجاء في التحديث "استنادا إلى بيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023 والذي يحث كافة المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة الجمهورية اللبنانية إلى تأجيل السفر خلال هذه الفترة، والذي يهيب كذلك بالمواطنين المتواجدين حاليا في لبنان إلى العودة الطوعية إذا لم يكن هناك حاجة ملحة لتواجدهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، تدعو سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية كافة المواطنين المتواجدين حاليا في لبنان للتواصل معها وتسجيل بياناتهم على هاتف السفارة".



