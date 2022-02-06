الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

عويس يجري تنقلات ادارية في التربية

وزارة النقل والأميركية للتنمية الدولية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

قطر تسجل 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمية ضانا تدعو إلى وقف الصيد لحماية الطيور المهددة بالانقراض

المتقدمون لوظيفة وكيل إدارة قضايا الدولة يشكون حكومة الخصاونة لـ"حقوق الإنسان"

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي

الحكومة الأردنية تعزي بوفاة الطفل ريان

الكويت تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاوبئة : لا يوجد ما يستدعي اتخاذ قرارات جديدة بشأن المدارس

الأحد، 06-02-2022 05:10 م

الكويت تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

61fee8614c59b728f85e5594


الوكيل الاخباري - قررت وزارة الإعلام الكويتية منع عرض فيلم "Death on the Nile" على أراضيها، موضحة أن المنع سببه كون بطلة الفيلم مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع قوله إن وزارة الإعلام قررت رسميا منع عرض الفيلم في الكويت، وتم رفعه من جدول عروض شركات السينما الثلاث.


وأشارت إلى أن "الجمهور في الكويت والعديد من الدول العربية لجأ إلى (تويتر) للتعبير عن غضبه من اختيار غال غادوت، لا سيما أنها دعت للإمعان في قتل أطفال غزة خلال عدوان 2014".


وأضافت أن "حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت" طالبت بحظر عرض الفيلم، علما بأن وزارة الإعلام سبق أن منعت فيلم Wonder Woman للممثلة نفسها.


وفي لبنان، دعت "حملة مقاطعة الكيان الصهيوني" دور السينما إلى سحب الفيلم، بينما أثار الإعلان الترويجي له جدلا واسعا في مصر، نظرا لأن أحداثه تدور في القاهرة، عن رواية أجاثا كريستي التي تحمل الاسم نفسه.

"القبس" 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

وسائل اعلام مغربية تكشف سبب تأخر جنازة الطفل ريان

61ff8a634236040d03051e01

المئات يتظاهرون أمام قنصلية اليونان في اسطنبول احتجاجا على وفاة مهاجرين عند الحدود

image

تشخيص أولي .. الكشف عن سبب وفاة الطفل ريان

لبنان 3

وزير الأشغال اللبناني: وزارتنا لا تملك أي ليرة لإنارة الطرقات

الجزائرر

استئناف دوام المدارس والجامعات في الجزائر

قطر2

إنطلاق مؤتمر قطر للصحة الأربعاء

أخبار متعلقة
61ea546c2a5a3

واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا بردّ إذا توغلت في أوكرانيا

8ca13542-42f5-49be-91a5-b16a77748e5b_16x9_1200x676

مصر تحدث اشتراطات دخول القادمين إليها اعتبارا من السبت المقبل - تفاصيل

61e97f954c59b730230b92dc

إصابة شخص بجروح بليغة بعد طعنه داخل مطار بن غوريون

56151145_101

العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب الحفاظ على سرية وثائق اعتداء الكابيتول

188258

السيسي يوجه حكومته لرفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوات وحوافز للموظفين

main_image61e5c73ab626e

رغد صدام حسين تدين الهجوم على الإمارات