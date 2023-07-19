الكويت.. حبس وتغريم ملحق عسكري سابق بإحدى السفارات

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات القضائية الكويتية سجن ملحق عسكري سابق بإحدى السفارات وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد.

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وقضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فهد بوصليب بحبس ملحق عسكري سابق بإحدى سفارات البلاد بالخارج 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار، في قضية الاستيلاء على المال العام.



وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الذي كان يشغل منصب رئيس المكتب العسكري في إحدى سفارات البلاد، أنه استولى على أكثر من 100 ألف دولار بتزوير شيكات ومستندات، واستولى وسهل لآخرين "أجانب" الحصول على أكثر من 64 ألف دولار قيمة تذاكر سفر رغم عدم عملهم بالمكتب.



وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات، مؤكدا دفعه للأموال محل الاتهام لاستخدامها في عمليات أمنية.

روسيا اليوم